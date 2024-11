Taís Araujo celebra protagonistas negras: 'Sonho das nossas ancestrais'

No dia em que Duda Santos estreia como protagonista de "Garota do Momento" (Globo), a atriz Taís Araujo, 45, celebrou a representatividade negra em todas as novelas da emissora.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (4), Taís Araujo publicou nas redes sociais um texto exaltando as atrizes Duda Santos, Jéssica Ellen e Gabz. Cada uma delas protagoniza uma das três novelas da Globo: "Garota do Momento", "Volta Por Cima" e "Mania de Você", respectivamente.