Filha de Ana Maria agradece mãe por pagar construção de casa sustentável

A casa tem sido construída sob os princípios da Vastu Shastra, técnica milenar da arquitetura indiana, que ajuda a determinar a posição dos ambientes. "Fizemos adobes assentados, tijolos em terra crua e secos ao sol ou em sombra, feitos no terreiro da obra. Fizemos um grande lote no início e repetimos a feitura recentemente para fechar as últimas paredes projetadas para serem feitas com esse material: banheiros, algumas paredes dos quartos e o fechamento das abóbodas da área íntima. Algumas paredes dessas serão rebocadas com reboco natural, terra e cal, outras apenas tingidas com o cal. As outras paredes, essas rosadas, feitas também com terra crua, areia e cimento a 10%, na técnica de taipa de pilão, são piladas em forma e já desenformadas assim prontas. A terra crua promete dar à casa o conforto térmico da frescura no verão e a quentura no inverno", explicou ela, em junho.

A filha da veterana celebrou a nova etapa da vida. "A cada novo dia estamos mais próximos de morarmos na nossa nova casa em que habitaremos por bons e longos anos. Será morada não somente nossa, mas também de toda bem aventurança na terra, pois sabemos dos privilégios que nos foram concedidos e sabemos valorizar o essencial à vida humana. Que venham muitas receitas em nosso fogão, brincadeiras em cima de onde der pra trepar, correr, pular. Essa casa está sendo feita pra vocês crianças amadas, que sabem dar valor a cada pedra sobre pedra. Sejamos todos felizes e prósperos".