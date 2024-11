Ex-atriz da Globo questiona roteiro do sexo: 'Transar nos foi ensinado'

Ex-atriz da Globo também apontou a influência da mídia na construção desse roteiro. "Transar como a gente transa nos foi ensinado. Mas, quem ensinou? Onde a gente aprendeu? Nós todos, homens e mulheres, a gente aprendeu a transar assistindo TV, no cinema, em revistas, fotos, clipe de música, e, claro, a pornografia".

Fernanda acredita que o sexo, seja para os homens ou as mulheres, está muito mais baseado na imitação do que no instinto. "Será que esse exemplo que nos foi ensinado representa realmente o nosso real prazer?".