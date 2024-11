Mulher dança Madonna na delegacia, vídeo viraliza e Polícia Civil investiga

Fã de Madonna? Uma mulher, que não foi identificada, viralizou nesta semana com um vídeo dançando uma música de Madonna em uma delegacia do Rio de Janeiro. A Corregedoria da Polícia Civil do RJ disse a Splash que está investigando a gravação e condutas.

O que aconteceu

Viral nas redes sociais mostra mulher dançando de maneira sensual a música "Material Girl", de Madonna. Ela utiliza uma cadeira para auxiliar na "performance".

A polícia tomou conhecimento e está investigando a gravação. A CGPOL (Corregedoria-Geral de Polícia Civil) também informou que instaurou um procedimento disciplinar.