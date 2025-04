Glorinha recebe declaração de amor inesperada de homem comprometido

No capítulo de sábado (19), da novela "Garota do Momento" (Globo), Amália descobre uma forma de salvar o clube da desapropriação.

Edu afirma a Celeste que suas mães precisam saber da gravidez. Juliano e Zélia submetem Maristela a uma avaliação médica.

Ulisses afirma a Glorinha que ainda a ama. Carlito comemora com Érico o sucesso do pai como artista. Todos comemoram a suspensão do despejo contra o Gente Fina.