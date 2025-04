Hoje em 'Garota do Momento': desespero de 2 personagens movimentam a trama

No capítulo desta sexta-feira (18) em "Garota do Momento" (Globo), Edu confirma a gravidez de Celeste. Depois, a mocinha sofre um desmaio e o namorado fica desesperado.

Em outro núcleo, Maristela se desespera com o contrato assinado por engano.

Também neste capítulo: Jacira termina o relacionamento com Sérgio. Basílio descobre que Maristela está sendo dopada e confronta Zélia. Amália constata que o clube Gente Fina salvou sua família.