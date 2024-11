Mãe diz que suspeitou de gravidez de Sabrina Sato: 'Comendo bastante'

Kika Sato explicou que o médico da filha pediu três meses para ela anunciar a gestação. "Só que descobriram e eu ainda não sabia também. A imprensa descobriu tudo, aí ela falou que só queria falar antes com a Zoe, porque ela também tinha medo de falar e de repente perder. Teve esse cuidado de não falar antes, mas também dela saber antes do que todas as outras pessoas."

A sogra de Nicolas Prattes ainda o elogiou. "Ele é um menino maravilhoso, muito igual a ela, também tem agenda cheia. Mesmo assim, conseguem se encontrar, ter momentos. A gente assim está superfeliz. Acho que as famílias são muito parecidas, a família dele e ele com ela, aquela coisa de correr atrás mesmo", pontuou.