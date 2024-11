Raquel Brito declara torcida para G4 e ironiza ex-aliadas: 'Mutirão falido'

Ela rebateu dizendo que não concorda com o novo grupo da peoa, mas continua gostando dela. "Gente eu não soltei a mão de Camila eu gosto muito dela", explicou.

Não concordo de ela está em um grupo que eu não gosto. Não estou sendo falsa. Ah e minha amizade com a Camila só vai mudar se ela quiser, pois gosto dela independente de jogo, ou fora dele… Raquel Brito

A irmã de Davi ainda ironizou uma imagem que pedia "mutirão" por Camila com as fotos de Zé Love, Gizelly, Babi, Sidney, Fernando, Albert, Vanessa, Juninho e Gilsão. "Cadê o mutirão? Vai sair um por um", escreveu, após a eliminação de Camila. "Merecido. Próxima roça só eles do mutirão falido".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Reprodução / Instagram Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

