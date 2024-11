Público cobra posição de Edir Macedo por insultos religiosos em A Fazenda

Edir Macedo, bispo e dono da emissora Record, foi cobrado por usuários nas redes sociais por insultos usados em A Fazenda, reality show de sua emissora.

O que aconteceu

No programa, alguns peões trocam insultos como "demônio", "satanás" e outros de cunho religioso. Sacha Bali apelidou Zé Love de "Zé Lúcifer" e repetidas vezes o chama assim. Insatisfeitos com o vocabulário dos participantes, usuários cobraram um posicionamento do bisco responsável pela emissora.

"Edir Macedo vai deixar a produção e a direção deixar um cara ficar invocando nome do lúcifer e demônio toda hora na sua emissora mesmo?", disse um seguidor no X (antigo Twitter).