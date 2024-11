Público se irrita com mudança na trama de Diana e Fátima em 'Mania de Você'

A decisão foi tomada após uma sugestão da alta cúpula da dramaturgia da Globo. Agora, o novelista se dedica a reescrever alguns capítulos.

Fátima (Mariana Santos) e Diana (Vanessa Bueno) em Mania de Você Imagem: Reprodução/Globo

Novos rumos para Fátima e Diana

Com isso, Diana seguirá casada com Hugo (Danilo Grangheia) e tentará mudar o marido ciumento. No capítulo desta quinta (31) mesmo já foi possível ver uma cena em que ele se compadece com Fátima e rechaça o comportamento tóxico de Robson (Eriberto Leão).

Já Fátima deve receber mais conselhos de Diana até conseguir se separar de Robson. A partir disso, a personagem pode encontrar um homem que lhe dê valor ou então terminar a novela sozinha e empoderada.

Críticas na web

A notícia não agradou aos que torciam pela formação do casal Fátima e Diana nas redes sociais.