Filha de Fábio Jr. faz cirurgia após acidente com silicone: 'Explodiu'

Tainá Galvão, 38, filha do cantor Fábio Jr., 70, passou por uma cirurgia após o rompimento de uma prótese de silicone nos seios.

O que aconteceu

O silicone "explodiu" após uma queda de esqui no início do ano passado. "Do tombo, explodiu minha prótese de silicone, mas não sabia que tinha acontecido", disse ela nos stories do Instagram nesta quinta-feira (31).

Na época do acidente, Tainá seguiu a vida normalmente. "Estava com [a prótese] há uns 10 anos e agora troquei. Não sabia que isso tinha acontecido porque o médico falou que eu não tinha quebrado nada e que eu poderia esquiar. Continuei esquiando por três dias", recordou.