Thomaz Costa faz promoção de curso e valor choca! Veja quanto é

Yas Fiorelo, Dieguinho Schueng e Dantinhas comentaram o curso lançado por Thomaz Costa, 24. Agora (outra vez) evangélico, o ator criou um método para "equilibrar corpo, alma e espírito" e cobra nada menos que R$ 5 mil pelas aulas ministradas on-line.

Na publicidade do curso - batizado de Método CT -, Thomaz ressalta que o preço atual é promocional apenas para a formação desta primeira turma. O "valor normal do método", fora da promoção, é de nada menos que R$ 91 mil.

Dantinhas reagiu completamente chocado ao 'empreendimento' de Thomaz. "Estou sem palavras... Quem é que paga por isso? Precisamos salvar essas pessoas, porque elas vão entrar em uma furada! Um curso do Thomaz Costa para equilibrar alma, espírito e corpo? Porque ele certamente é a pessoa ideal para ensinar isso...", ironizou o comentarista de realities do X (antigo Twitter), em participação no programa Central Splash.