Leão defende o fim de MasterChef após saída de Ana Paula: 'Perdeu a graça'

O jornalista Leão Lobo defendeu o fim do MasterChef após a saída da apresentadora Ana Paula Padrão do comando do reality gastronômico da Band. A atração está no ar desde 2014.

Ana Paula se despediu do programa em suas redes sociais nesta terça-feira (29), após decidir por não renovar o seu contrato com a emissora. Ela contou estar sempre em processo de mudança e que focará em sua carreira de empresária, na área da educação, sem dar mais detalhes.

No Splash Show, nesta quarta (30), Leão disse que a mudança no elenco de jurados prejudicou o MasterChef, que, segundo ele, perdeu a graça com o passar do tempo.