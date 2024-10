Ana Paula Padrão não renova com MasterChef e deixa programa em dezembro

Apresentadora vai se dedicar a um projeto de educação no setor privado, mas não deu detalhes. "Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta", disse Ana Paula no mesmo comunicado.

Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo.

Ana Paula Padrão

Ana Paula Padrão apresentou todas as temporadas do MasterChef até o momento. Ela comandou as atrações com cozinheiros amadores e profissionais na disputa, além de crianças e maiores de 60 anos.

Na Band, apresentadora também participou de coberturas jornalísticas. Foi o caso da repercussão da epidemia do Ebola na Guiné, em 2014. Ela também integrou Conexão com The New York Times, programa exibido pela BandNews TV em 2016, e o Ana Paula Padrão.doc, levado ao ar pela Band no ano seguinte.

A emissora tem enorme admiração por ela, agradece por toda sua dedicação na última década, e mantém as portas abertas para trabalhos futuros, reforçando a relação de amizade e confiança que continuará pelos próximos anos.

Band, sobre Ana Paula Padrão

Ela estreou na TV ainda na década de 1980 como repórter na TV Brasília, afiliada da Rede Manchete. Depois, foi correspondente da Globo em Londres e Nova York, além de somar passagens pelo SBT e pela Record antes de ser contratada pela Band em 2014.