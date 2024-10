Camila esconde casaco de Cauê que estava com Luana, mas se arrepende

Logo após a vitória de Luana na Prova do Fazendeiro, Camila escondeu o casaco que Cauê deu para a peoa antes de deixar A Fazenda 16 (Record). Contudo, se arrependeu na sequência.

O que aconteceu

Camila contou a Gizelly e Flora onde havia deixado o casaco. "Quando levanto seu colchão, tem um vão entre a cama e a parede debaixo do colchão, debaixo do estrado. Eu joguei lá, tá? Se achar embaixo da sua cama, pra você não levar a culpa. Fiquei com medo dela falar que sumiu e as meninas colocarem no meu c*."

Gizelly comentou. "As meninas deram a ideia de você usar no Faro."