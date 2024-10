Samuel de Assis entra em 'Mania de Você'; conheça o personagem

O ator Samuel de Assis vai chegar na novela "Mania de Você" (Globo) em breve. O ator é conhecido por protagonizar "Vai na Fé" em 2022.

Personagem de Samuel de Assis em 'Mania de Você'

Samuel de Assis interpretará Daniel Fischer, o arquiteto que projetou o resort Albacoa. O papel foi escrito já na sinopse original por João Emanuel Carneiro.

Daniel Fischer está previsto para aparecer pela primeira vez no capítulo do dia 8 de novembro. Hugo (Danilo Grangheia) vai descobrir que o profissional está morando no condomínio do resort comandado por Mavi (Chay Suede).