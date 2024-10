Rico Melquiades se 'desculpa' com Lucas Buda por tê-lo julgado por Camila

Rico Melquiades, vencedor de A Fazenda 13 (Record), usou suas redes sociais para enviar um recado para Lucas Buda sobre sua ex-esposa, Camila Moura, que está em A Fazenda 16.

O que aconteceu

"Lucas Buda, quero pedir desculpa porque eu julguei você", falou Rico em seus stories no Instagram. O ex-peão havia criticado a participação do ex-capoeirita no BBB 24, quando Camila, sua esposa na época, se sentiu traída pelas investidas do esposo na colega de confinamento, Giovana Pitel.

Depois da formação da 6ª roça de A Fazenda 16, Rico não gostou cena protagonizada por Camila e Sacha. A peoa debochou do ator e fingiu chorar por se sentir coagida. Inconformado com a cena, Rico disparou: "Ao mesmo tempo, que lhe culpar, porque foi você [Lucas] que colocou essa mulher na mídia. Ela tá na televisão fazendo raiva aqui para gente."