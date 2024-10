Ana Castela revela técnica para aprender a beijar com gelo no copo; entenda

Ana Castela, 20, revelou que tinha uma técnica para aprender a beijar na boca.

O que aconteceu

Castela contou que "com certeza treinou beijo na laranja", mas ensinou sua técnica preferida, que era com gelo. "Você pega o copo, bota o gelo e se você conseguir tirar o gelo é porque você beija bem", declarou durante participação no programa Lady Night.

Cantora ficou confusa com falas de duplo sentido de Tatá Werneck. A apresentadora fez perguntas de cunho sexual disfarçadas em tópicos da vida da sertaneja. "Prefere pilotar um trator bruto, mas lento, ou uma Ferrari limpa e rápida?", questionou Tatá.