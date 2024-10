Ana Castela se confunde com perguntas sexuais e resposta choca Tatá; veja

Ana Castela, 20, ficou confusa com as perguntas de duplo sentido de Tatá Werneck, 41, no Lady Night desta segunda-feira (28).

O que aconteceu

A apresentadora fez perguntas de cunho sexual disfarçadas em tópicos da vida da sertaneja. "Prefere pilotar um trator bruto, mas lento, ou uma Ferrari limpa e rápida?", questionou Tatá.

Ana respondeu a questão sem notar os significados por trás. "Eu vou na Ferrari", disse ela, quando Tatá emendou brincando: "É? Você gosta do mais rápido, né?".