Novo amor e filho perdido: Moema vira outra mulher em 'Mania de Você'

Por enquanto, o público vê Moema, personagem de Ana Beatriz Nogueira em "Mania de Você" (Globo), somente em cenas defendendo e consolando Rudá (Nicolas Prattes). Boa parte dos telespectadores, inclusive, tem reclamado do excesso de zelo que ela tem com seu sobrinho preferido. Lembrando que ela também criou Iberê (Jaffar Bambirra), irmão mau caráter do pescador.

Para a alegrias destes que não aguentam Moema presa na trama morna de Rudá, o autor João Emanuel Carneiro resolveu movimentar a trama colocando um romance já nos próximos capítulos. Esse novo amor, aliás, trará um segredo do passado.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.