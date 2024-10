A Fazenda: Sacha diz que Camila faz jogo vergonhoso e conivente: 'Tem medo'

Sacha e seus aliados criticaram na tarde desta terça-feira (29) o jogo de Camila, Flora e Gizelly na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha disse que as atitudes de Camila no jogo são "vergonhosas". "Eu acho vergonhoso o jogo que ela está fazendo aqui", opinou.

Luana afirmou que Camila e as demais peões têm sido hipócritas quanto às pautas feministas que levantam. "Quando eu passei pra ir ao banheiro, Gizelly tava conversando com alguém e ela gritou 'porque as mulheres deveriam ter sororidade'. Óbvio que foi pra mim. Só que tipo, não existe ter sororidade dentro de algo que não é verídico, Sacha. Você não empurrou a menina."