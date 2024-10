'Mania de Você': as cenas de Michele e Cristiano que vão irritar você

A saga de Michele (Alanis Guillen) e Cristiano (Bruno Montaleone) em Portugal está só começando, mas já tem muita gente embasbacada com, digamos, a ingenuidade do casal. Além disso, há uma chuva de críticas para a incoerência do próprio roteiro, cheio de pontas soltas e viradas que não fazem muito sentido.

No capítulo de sábado (26), os dois perceberam que foram enganados por Yuri (Arthur Haroyan), mas de vítimas se tornaram fugitivos da polícia, afinal, estavam sem documento de identidade e, principalmente, sem o passaporte. A sequência deles tentando escapar dos policiais já foi difícil de 'engolir'.

Nos próximos capítulos da trama, eles conseguirão despistar a polícia e não tentarão contatar ninguém do Brasil, o que parece ser bem esdrúxulo. Sem celular no país estrangeiro, o casal fica incomunicável. Comunicar o que houve ao Consulado? Imagine, isso nem passa na cabeça deles.