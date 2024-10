A Fazenda: Edição não mostra desistência de Fernanda e Zaac

A desistência de Fernanda Campos e Zaac de A Fazenda 2024 (RecordTV) não foi exibida no programa deste domingo (27).

O que aconteceu

A desistência dos peões não foi exibida. Fernanda e Zaac bateram o sino e deixaram o reality show nesta tarde.

A emissora mostrou apenas a treta generalizada que aconteceu antes das desistências. Nos últimos instantes da edição foi exibido o momento em que os peões leram o anúncio de que os peões não participavam mais do jogo. No entanto, todo o momento deve ser mostrado apenas no programa desta segunda (28).