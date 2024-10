Ex-participante de Largados e Pelados morre em acidente de carro

Sarah Danser, uma das participantes de "Largados e Pelados", morreu na terça-feira depois de se envolver em um acidente de carro. Ela tinha 34 anos.

O que aconteceu

O acidente aconteceu no Havaí. De acordo com a polícia de Honolulu, via NBC News, Sarah estava em um carro com um homem de 59 anos, que perdeu o controle do veículo e colidiu com um carro estacionado.

Sarah estava no banco do passageiro. Ela chegou a ser hospitalizada, mas acabou morrendo na última terça-feira (22). O motorista do carro ainda não foi identificado, e estava sem cinto de segurança na hora do acidente.