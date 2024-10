A Fazenda: após desistir, Zaac diz que 'nem tudo aparece' para espectador

Cantor pediu aos administradores do perfil de Sacha para pararem de segui-lo. "Inclusive, já faz um favor: deixa de me seguir, porque eu não quero ver a cara de vocês por aqui, não. Eu já falei isso no programa e reforço aqui: nadar de cabeça na piscina rasa é perigoso. Toma cuidado. Vocês estão vendo tudo fatiadinho, do jeitinho que faz vocês caírem de cabeça. Então vai que vai".

Zaac também agradeceu o apoio dos fãs. "Pra quem está com a gente: muito obrigado. Um beijo no coração de cada um. Eu falei da galera que está 'off', não tem problema. Me bloqueia, fiquem à vontade. Agora quem está comigo, muito obrigado".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa Reprodução/Playplus Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality Reprodução/Playplus Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Reprodução/Playplus

