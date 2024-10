'Tinha que tomar cuidado': Mionzinho revela detalhes de como era a Record

Começo na televisão

Já a semelhança com Mion foi motivo de brincadeiras entre amigos antes de virar um personagem. "Na época da faculdade, conheci uma amiga que trabalhava na MTV. E me zoavam que era parecido com Mion. Quando virou o ano, ela me ligou e disse que Mion tinha acabado de voltar para o canal e ele queria um cover para o programa Covernation. E que loucura, eu não sou ator... não tinha feito nada de teatro. E acabou dando certo. Passei no teste e começamos a gravar piloto.

Vitor conta que o Covernation foi o [programa] que mais o marcou. "Era engraçado, de tanto copiar outros programas ele virou super original. Esse é o meu filho preferido! A MTV era uma escola, porque era tudo no improviso, não tinha nem camarim. Mion até tinha um lugar para ficar, mas de resto era todo mundo junto. Era um andar completamente aberto com todas as produções juntas."

Chegada na Record

A mudança para a Record marcou uma mudança, mas não houve censura, pelo que Vitor soube na época. "Mion só passava que a gente estava acostumado a falar para molecada e, agora, estávamos entrando na casa de muito mais gente, então tinha que tomar cuidado."