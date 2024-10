Saiba o motivo de Ticiane não ter sido convidada para o noivado de Hickmann

Ticiane Pinheiro, 48, decidiu sanar curiosidades dos fãs sobre sua amizade com Ana Hickmann, 43.

O que aconteceu

Por meio de uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, um seguidor quis saber o porquê a apresentadora não foi ao noivado de Ana com Edu Guedes, 50. Ticiane, então, disse que não havia sido convidada e explicou o motivo.

Em resposta, ela explicou que não teria sido convidada para o noivado pois Hickmann optou por realizar uma festa apenas com a família e os padrinhos escolhidos. Ela não é madrinha da amiga.