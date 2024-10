Polícia investiga se ex-ator mirim da Globo foi morto em 'acerto de contas'

Uma das linhas de investigação da Polícia Civil da Bahia é a de que o ex-ator mirim da TV Globo João Rebello, assassinado a tiros aos 45 anos em Trancoso, na quinta-feira (24), possa ter sido morto em "um acerto de contas".

O que aconteceu

João Rebello foi encontrado morto dentro do carro vítima de tiros. A PCBA instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do assassinato e trabalha com a hipótese de que o ex-ator e DJ possa ter sido morto em "um acerto de contas" relacionado ao tráfico de drogas. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada por Splash.

Rebello mudou recentemente para Trancoso ao lado da esposa e trabalhava como DJ. Nas redes sociais, a mãe de João, Maria Rebello, afirmou que seu filho foi assassinado "por engano", após "confundirem" o carro dele. "Mataram por engano, confundiram o carro! Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno", disse.