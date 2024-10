'Mataram por engano, confundiram o carro', diz mãe de João Rebello

A atriz e diretora Maria Rebello, mãe de João Rebello Fernandes, se pronunciou sobre o assassinato do ex-ator mirim nesta sexta-feira (25).

Ela afirma que o filho foi morto por engano. "Terra violenta! Mataram por engano, confundiram o carro! Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno!", escreveu nos comentários de uma publicação sobre a morte do filho, que era DJ.

A mãe afirmou que não conseguia dormir. "Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, tô acordada sozinha e Carol foi pra Trancoso", disse. Carol é a irmã de João, e recentemente os dois se mudaram juntos para Trancoso.