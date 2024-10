Babi e Fernanda planejam testar Vanessa em A Fazenda: 'Ver a reação dela'

Fernanda e Babi conversam na despensa da sede de A Fazenda 16 (Record) sobre Vanessa e planejaram testar a peoa.

O que aconteceu

As peoas comentaram que Vanessa está interagindo com os rivais com medo de ir para a baia. "De novo! Com medo de ir pra baia. Eu fiquei 'cara'... Na hora que Zé falou pra ela que qualquer um puxa ela pra Baia, ela tá correndo atrás de todo mundo."

Babi sugeriu um plano. "Vamos falar que a gente ouviu [que ela seria puxada para a baia]. Só pra gente ver a reação dela. Quem quer ver sou eu."