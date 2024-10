Liam Payne trocou mensagens com Nicole Scherzinger pouco antes de morrer

Webber contou sobre as interações entre Scherzinger e Payne em entrevista à revista norte-americana Billboard. "Acho que algo que ainda não foi dito e que acredito que posso dizer é que ela obviamente foi a mentora do Liam, desde o One Direction", afirmou Webber. "Na quarta-feira [16 de outubro] que ele morreu, ela estava trocando mensagens com ele, naquele mesmo dia".

Ele ainda ressaltou o profissionalismo de Nicole com sua apresentação de 'Sunset Blvd', mesmo após ficar sabendo da morte do amigo. "Ela havia acabado de ficar sabendo que ele morreu. E o fato dela mesmo assim ter feito o show é extraordinário. Quer dizer, ela é maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Ela é, sem dúvidas, uma das melhores artistas com quem já trabalhei".

Nicole Scherzinger compartilhou um post em seu perfil no Instagram lamentando a morte de Liam Payne. Na publicação, ela colocou cliques ao lado do músico. "Caro Liam, Eu sempre vou valorizar e valorizar o tempo que compartilhamos juntos, de quinze anos atrás, quando o One Direction nasceu, até algumas semanas atrás".

Ela finalizou enaltecendo o artista. "Foi uma bênção trabalhar com você. Nós compartilhamos o mesmo amor e a mesma paixão pela música e eu sempre vou lembrar das conversas significativas e alegres que tivemos. Foi tão difícil processar que você não está mais aqui, mas sou grata por ter conhecido seu coração gentil, sua alma doce e seu caráter".