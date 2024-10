Grupinho repensa estratégia para A Fazenda e cita jogo de Arthur Aguiar

"Eu acho que tem que parar de aponta o Sacha", aconselha Babi. "Tem várias dinâmicas e toda é a mesma coisa. Tem um monte de coisa errada, não é só ele", argumenta.

"Babi, desculpa, enquanto eu tiver um negócio com ele e precisar falar dele, eu vou falar. Não isso de favorito para mim", responde o ex-jogador. Ele diz que sairá do jogo se tiver que deixar de lado seus princípios.

"Eu não to nem ai para o Sacha. Eu só acho que toda hora ficar... amanhã tem dinâmica do Faro, domingo tem outra dinâmica, do apontamento. Cada hora uma coisa, sabe?", responde Babi. "Quem tem motivos específicos eu concordo, agora vai todo mundo. A briga que teve com Sidney, ele tem motivo para coisar, Zaac tem briga com os meninos, tem que ir em quem realmente teve embate com você."

Zaac argumenta que o público vai começar a defender que tem personalidade, pois tem vários peões que se escondem atrás do grupo, por isso, seria melhor eles pararem de votar em grupo. "Se tá no mesmo discurso, acho que vai ficar chato."

Albert revela para os aliados que "tem duas pessoas" o procurando para pedir conselho sobre o jogo, se referindo a Flora e Camila. " 'Que quê eu faço?' 'Joga', respondi."

A conversa continua e Zaac diz que Gizelly está tentando trazer o Big Brother Brasil (Globo) que esteve para dentro de A Fazenda 16. "O problema é que ela está tentando trazer um outro formato para cá."