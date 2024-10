Após flagrar beijo inesperado, Roxelle dá apavoro no chifrudo

Roxelle fica dentro do carro espionando Madá e Jão. "Desliga o farol. Eu tô vendo certo? Tem um casal ali se beijando?", pergunta a moça.

A amante de Chico (Amaury Lorenzo) se dá conta de que realmente são eles. "Tem. Você conhece?", pergunta o mordomo. "É Madá e Jão num beijaço! Como eu esperei por isso, Brasil", comemora a loira.

No dia seguinta, Roxelle vai correndo provocar Chico. "Quer saber o que a sua Madalena tá fazendo da vida dela? Vai hoje na roda de samba, no galpão dos bate-bolas", diz ela. "Imagina, a Madá numa roda de samba logo depois de acabar o nosso noivado? Eu não vou cair na sua provocação. Assim você só piora as coisas", responde o filho de Moreira (Tonico Pereira).

A periguete dá a entender que Chico foi trocado rapidinho por Madá. "Você que sabe, mas eu vou tá lá pra conferir. E digo mais, ela não vai tá sozinha", revela.

