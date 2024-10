'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 21 a 26/10

Chico implora que Madalena não termine o noivado. Violeta deixa Osmar convidar Tati para sua casa. Jão começa a namorar Cacá. Chico sofre com o fim do noivado, e Moreira tenta consolar o filho. Osmar se recusa a sair de casa com Jô e Cacá. Chico expulsa Roxelle de sua casa. Nando pensa em Tati. Madalena vai ao samba com Cida. Violeta observa Tati e Osmar. Roxelle e Sebastian se conhecem em um bar. Madalena se surpreende ao descobrir que Jão e Cacá estão namorando.

Terça-feira, 22 de outubro

Jão fica constrangido com a reação de Madalena a seu namoro. Violeta tenta ser simpática com Tati. Roxelle e Sebastian ficam juntos no forró. Osmar afirma a Tati que pagará a dívida de seu imóvel. Rique se preocupa quando Rosana decide usar roupas diferentes das que foram aprovadas por Edson para a campanha. Doralice e Madalena afirmam que não usarão o dinheiro de Osmar. Jin começa a trabalhar na lanchonete de Neuza. Jayme suspeita que Osmar roubou o bilhete premiado de Lindomar. Chico tira satisfações com Jão pelo fim de seu noivado.

Quarta-feira, 23 de outubro

Jão discute com Chico. Jayme revela sua desconfiança para Tereza. Jayme confirma que Osmar roubou o prêmio da família de Lindomar. Roxelle marca um encontro com Sebastian. Osmar vai à casa de Doralice. Sidney conta para Cida sobre o desentendimento entre Jão e Chico. Cacá se esconde ao ver Madalena. Violeta arma uma falsa emboscada com seus capangas para que Osmar confie em Jô e Cacá. Jão chega à casa de Madalena.

Quinta-feira, 24 de outubro