Chico: 'Gilson erra e desrespeita Brasil ao ignorar união pelo esporte'

Ao vencer a Prova do Fazendeiro, Gilson escapou da berlinda da e garantiu os poderes da semana. O personal trainner impediu o ritual de receber o chapéu do fazendeiro da rodada anterior, Yuri, adversário no jogo e quem o mandou para a roça. Ele pediu que Flor colocasse o chapéu em sua cabeça, para "representar sua mãe".

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a atitude polêmica do peão. "Vamos falar a verdade? Gilsão é um atleta, tem a vida dedicada ao esporte. Esperava o mínimo de espírito esportivo dele", diz o colunista.