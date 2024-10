Volta por Cima hoje (23): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Finalmente Osmar (Milhem Cortaz) vai ser desmascarado na novela das sete por Jayme (Juliano Cazarré), mas ainda não será confrontado. Assim, o canalha continua enganando sua irmã, Doralice (Tereza Seiblitz). Confira o resumo do capítulo de "Volta por Cima" (Globo) desta quarta-feira, 23, logo abaixo:

O que vai acontecer

Jão discute com Chico. Jayme revela sua desconfiança para Tereza. Jayme confirma que Osmar roubou o prêmio da família de Lindomar. Roxelle marca um encontro com Sebastian. Osmar vai à casa de Doralice. Sidney conta para Cida sobre o desentendimento entre Jão e Chico. Cacá se esconde ao ver Madalena. Violeta arma uma falsa emboscada com seus capangas para que Osmar confie em Jô e Cacá. Jão chega à casa de Madalena.