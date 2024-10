Inês Brasil surpreende Tatá Werneck com revelação íntima: 'Um babado'

Tatá ficou intrigada sobre o que seria o "babado", quando a convidada abriu o jogo sobre a prática sexual. "É dando atrás e gemer", assumiu Inês.

A humorista ficou surpresa com a resposta sincera da convidada. "Ok, ok, eu me arrependi um pouco da pergunta", disse Tatá. "Desculpa! Mas gente, quem não vai dar um grito da pantera?", devolveu Inês Brasil, em meio aos aplausos.

Narcisa também fez uma revelação íntima e assumiu que já tomou banho de champanhe. "Você já lavou a pepeca com Perrier?", perguntou Tatá, citando uma marca francesa de água mineral. "Não, com champanhe mesmo. Eu tomava banho de champagne", disse a socialite.