Discussão 2.0: Gui continua bate-boca com Love e Zaac durante almoço

Depois de protagonizaram uma discussão na área externa de A Fazenda (Record), os peões voltaram a discutir na hora do almoço, sobre a briga entre Gizelly e Sacha no dia anterior.

O que aconteceu

Durante a briga inicial, Yuri, Sacha e Gui trocaram acusações com Zaac e Zé Love sobre terem gritado com peoas durante bate-bocas. Mais tarde, na cozinha, Love tirou satisfação com Flora e Camila se ela viu ou não Sacha gritar com Gizelly durante um embate na segunda-feira.

Flora responde que não assistiu a discussão, pois saiu do ambiente. Camila diz que ouviu sim os gritos entre os dois, mas que não chegou a assistir ele apontando o dedo para ela. Os peões discutem se foi perto ou não o bate-boca entre os peões.