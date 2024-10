Vão romper? Luana se irrita com Gizelly e a expõe: 'Tô sendo amiga sozinha'

Yuri disse que Sacha cresce "ainda mais" quando as peoas falam dele.

Pra mim, isso não é amizade. A gente tá aqui num jogo individual, mas em qualquer lugar, se acontecer uma injustiça, eu vou falar. Pode ser até com o outro grupo. Se eu vir que tão culpando uma pessoa sem ela ter feito, eu vou falar 'não foi ela porque eu vi' Luana

Luana ainda expôs para Sacha que Gizelly e Flora pediram para ela "encenar" um incômodo com ele. "Disseram que minha aproximação com vocês era muito chata e que era pra eu fazer a seguinte coisa: chegar no quarto — que tava o pessoal lá — comentando 'esse cara é um saco, tudo que ele faz é reclamar de Colorado, não aguento mais'."

Sacha disse que as peoas o achavam forte e queriam queimá-lo a qualquer custo. "Que feio, velho. Que feio."

Luana voltou a dizer que chamaria as amigas para conversar, por terem deixado a situação "sobrar" para ela. "Isso foi horrível, de botar [atrás do filtro]. O problema não é comer, é fazer o que fizeram. E ainda deixaram sobrar pra mim. Eu tô doida pra conversar com dona Camila, dona Julia e dona Flora. E se Flora vier com ignorância pra cima de mim, porque ela é super ignorante comigo."

Mais tarde, ela realmente chamou Flora, Julia e Camila para falar sobre o ocorrido. Luana expôs seu descontentamento com elas e ainda citou Gizelly. "Vou ter uma conversinha com ela. Eu fico perdoando, perdoando, sendo amiga dela", disse.