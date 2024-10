Sacha critica Gizelly, que o acusa de machismo: 'Imagina o que faz lá fora'

Luana foi até a casa da árvore e informou o "grupinho" que quem pegou as latas foram Julia e Gizelly. "Acabei de saber que quem pegou as latas foi Gizelly e Julia. Não foi eu."

A peoa ainda pediu para Albert não ser grosso com ela e afirmou que ele deveria chamá-la para conversar se tivesse algum problema.

Ao mesmo tempo, Gizelly brigava com Yuri, chamando-o de mentiroso. Segundo o peão, Gizelly deixou Luana se queimar sozinha ao não revelar que era ela quem guardou a lata vazia de leite condensado. "Você larga de ser mentiroso! Eu falei que a culpa era dela? Eu falei que a culpa era dela? Não, não! Você é um mentiroso", disse.

Luana chegou e disse que Gizelly deveria ter assumido que colocou a lata de leite condensado atrás do filtro.

Camila, por sua vez, disse que Luana deveria ter chegado com "mais calma" e pedido para a culpada assumir o ocorrido. Com Flora, ela disse que Luana "entregou" as meninas sem necessidade.

Ao mesmo tempo, Júlia foi até a casa da árvore e revelou que ela havia levado as latas de leite condensado para lavar, mas Gizelly é quem teria pego a lata e colocado atrás do filtro.