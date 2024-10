Netinho de Paula e Chrigor são a prova de que casar com fã pode dar certo

"Estamos há 14 anos juntos", comemora Netinho de Paula.

Jaqueline Aranha diz que Netinho de Paula era sua paixão da adolescência Imagem: Arquivo pessoal

"Casei com uma fã que tem mais registro meu do que eu"

Chrigor foi casado por 23 anos com a produtora musical Adriana. Em 2021, o ex-vocalista do Exaltasamba assumiu namoro com uma fã, Amanda Arantes.

Eu era casado, me separei e casei com uma mulher que era minha fã desde os 15 anos. Chrigor

Presença constante em shows do cantor, Amanda tem registros de vários encontros com ele nos bastidores. "Casei com uma fã que tem mais registro meu do que eu. Ela comprava câmeras diferentes pra me filmar, pra tirar foto e hoje é minha esposa".