Luana joga cadeira no chão em treta aos berros com Fernando: 'Cospe, lhama'

Luana questionou se ele também não estaria guardando leite condensado, e o peão disse que começou a guardar porque a peoa o teria feito primeiro. "Eu fiz dois pudins aquele dia [aniversário da Raquel] para todo mundo. Vocês pegaram a porr* do pudim e comeram na frente de todo mundo. Nem eu comi o pudim que eu fiz, porque vocês foram infantis, escrotos pra caralho".

Luana disse que não comeu o pudim e Fernando disse que ela estava mentindo. "Foram escrotos sim", disse. "Vocês são um bando de palhaço. Vai se fud*".

Os dois seguiram para a sede e seguiram brigando aos gritos. Fernando disse que a peoa estava sendo falsa e inconveniente. "Você me chamou no apontamento sendo que tá lambendo o c* do Sacha. Você é uma palhaça mesmo".

Luana disse que poderia ter perdoado Sacha e, aos gritos, jogou uma cadeira no chão: "Você está me culpando de uma coisa que todo mundo fez [guardar alimentos]", disse. Eu não comecei. Prova essa porr*, prova caralh*".

Fernando revidou e lembrou quando a peoa cuspiu em Gilson. "Joga a cadeira em mim. Vai cuspir em mim, lhama? Vai jogar cadeira nos outros, agressiva?"

"Eu sou agressiva mesmo, eu assumo", retrucou Luana. "Todo mundo aqui dentro já escondeu as coisas. Exceto algumas pessoas! Os dois grupos já esconderam, os dois grupos xingam". "Ah vai à merda menina, se liga. Você é louca", disse Fernando.