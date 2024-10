Flor se estressa com peões por lata de doce de leite vazia: 'Maldade'

Na tarde desta terça-feira (22) em A Fazenda (Record), os peões entraram em uma discussão generalizada sobre latas de doce escondidas e vazias. Flor se revoltou com os colegas por não deixarem doce para ela.

O que aconteceu

Enquanto os peões protagonizavam um bate-boca, Flor reclamava que na noite anterior, Luana e seus amigos estavam comendo doce de leite e riram dela quando entregaram a lata vazia para ela comer.

"Tavam rindo de maldade, tô falando que tavam se divertindo da cara dos outros", disparou a apresentadora para a ex-De Férias com o ex.