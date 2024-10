Zé Love se envolve em briga entre Gizelly e Sacha: 'Grita com mulher'

Zé: "Coitadão. Vai lá, ô médico! Você dá laudo agora pras pessoas né. Você se acha superior a todo mundo, meu amigão. Sua casa caiu, hoje você gritou com mulher e fez assim."

Sacha: "Não sou superior não. Você que é baixaria!"

Zé: "Gritou! Baixaria, amigão, o que tem a ver? Tomar no c* com Zé Lúcifer, qual que é pior?"

Sacha: "Eu olho pra você e só consigo ver isso! Só consigo ver ódio em você, baixaria."

Zé: "Você é um coitado. As pessoas que tão do meu lado me adoram, meu irmão."

Sacha: "Parabéns! Casa com elas."