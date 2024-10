'Não fico triste...': Mionzinho abre o jogo sobre trabalhar com Marcos Mion

Mionzinho não podia falar?

Apesar de ter um microfone, Mionzinho não falava, e Vitor explica essa característica do personagem: "Eu nem ator era, cheguei num palco com uma plateia de 100 pessoas, câmeras... eu nem sabia o que estava falando (risos) —e ficou muito mais engraçado sem falar. Acho que foi a ideia do Mion mesmo. Na minha cabeça, quando acabasse o Covernation seria o fim do Mionzinho. E aí, depois que continuei com ele, entrei pro teatro. O Mion é um ator sensacional, ele pensa muito rápido. E o Mionzinho foi ficando muito maior, com quadros e tudo mais.

Fazer o Mionzinho é sempre divertido. O problema é pintar a barba de branco e olha que eu gosto de academia, mas nem tanto (risos)

Relação com Mion