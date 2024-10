Duda Nagle abre jogo sobre separação de Sabrina Sato: 'Demorou uns 2 anos'

Duda Nagle, 41, comentou o delicado processo que envolveu o fim de seu casamento com Sabrina Sato, 43.

O que aconteceu

O ator contou que ele e Sabrina tentaram salvar o casamento e levaram quase dois anos até optar mesmo pela separação. "Foi muito difícil, muito pesado. Posso dizer pelo meu lado, pequei pelo excesso. Fiz o meu melhor no sentido de ter certeza, não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos. A gente tentou mais um pouco", recordou ele, em entrevista ao programa Companhia Certa (RedeTV!).

Duda frisou, entretanto, que segue formando uma família com a ex-esposa e com a filha deles, Zoe, 5. "As pessoas iam sentindo, porque tem a parte da comunicação não verbal. Enfim, tomamos a decisão e agora nosso desafio é blindar a família. A etapa do casal se encerrou, mas a família é eterna. Temos que agir pelo bem da Zoe."