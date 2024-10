Duda Nagle diz que tomou iniciativa para fim de casamento com Sabrina Sato

Ele reforçou a dificuldade de separar o pessoal do profissional e destacou que a casa estava sempre cheia de membros da equipe de Sato. "Ela tinha o hábito de está sempre com a equipe, cercada de muitas pessoas, e trazia muito trabalho para casa, são coisas que acabam... Entrava muito nessa coisa do avatar da pessoa jurídica e física. Mas quando a conheci ela já vivia assim, talvez eu não tenha feito uma análise acurada no princípio para analisar os próximos passos, ao mesmo tempo a gente foi construindo uma história e essa demanda outro tipo de posicionamento".

Nagle salientou que chegou a conversar com Sabrina, propôs mudanças, mas ao perceber que nada mudou, optou pelo divórcio. "Sobrou para mim essa decisão [de separar] porque eu já tinha feito a análise de conjuntura, já tinha chamado para conversar, proposto mudanças, e as mudanças não estavam vindo. Então os dois já estavam sentindo, e aí eu tomei a iniciativa para de fato [terminar]. Não me arrependo [do nosso relacionamento], a gente viveu plenamente a história que a gente viveu, teve muita coisa boa, teve a Zoe que é o maior milagre da vida".

Duda Nagle e Sabrina Sato foram casados por sete anos. Juntos, eles são pais de Zoe, 5. Atualmente, o ator está solteiro, enquanto a apresentadora está noiva de Nicolas Prattes, 27, e grávida do primeiro filho do casal.