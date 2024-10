D23 - Uma Experiência Disney: Veja detalhes sobre evento que acontece em SP

O mapa conceitual do D23 Brasil - Uma Experiência Disney foi revelado faltando menos de um mês para o evento, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro, em São Paulo.

O que aconteceu

O mapa conceitual da D23 Brasil com mais detalhes sobre todas as áreas do evento foi divulgado. Esta é a primeira vez que a Disney traz o evento para São Paulo, onde será realizado no The Transamerica Expo Center e incluirá uma extensa programação com painéis e apresentações diversas, uma variedade de ofertas no pavilhão de exposições e a D23 Brasil Store Mercado Livre com produtos exclusivos.

"O Brasil é o lar de alguns dos mais apaixonados fãs da Disney do mundo, e estamos entusiasmados em trazer a D23 para São Paulo para dar aos visitantes a oportunidade extraordinária de vivenciar o melhor da narrativa criativa da Disney e se conectar com outros fãs na D23 Brasil - Uma Experiência Disney", disse Asad Ayaz, Chief Brand Officer, The Walt Disney Company.