Após planejar nova maldade, Cristina é jogada no chiqueiro em 'Alma Gêmea'

Serena (Priscila Fantin), ajudada por Ciro (Michel Bercovitch) e Felipe (Sidney Sampaio), impede a entrada da filha de Débora (Ana Lúcia Torre) no local. A vilã, porém, disposta a levar o marido de qualquer maneira de volta para casa, decide esperar o tempo que for no sítio de Crispim.

Mirna (Fernanda Souza), ao descobrir que Cristina quer tirar Rafael de Serena, diz que está cansada de mulheres perfumadas, arrumadas e que gostam de roubar o noivo das outras. A loira, farta da conversa da caipira, enfrenta-a e pede para ela sair do seu caminho.

A irmã de Crispim, porém, não se intimida e manda Cristina sair de seu sítio. Como a vilã se recusa a ir embora, a funcionária da loja de flores investe contra ela e a derruba no chão.

Ivan (Thiago Luciano) tenta defender sua patroa, mas Crispim o impede. A vilã ainda tenta reagir, mas a caipira, já sem paciência para as atitudes de Cristina, a atira no chiqueiro,

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.