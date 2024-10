Alessandra Negrini diz que sexo com brasileiro é melhor e não pegou mulher

Atriz confessou que nunca manteve relação íntima com outra mulher. "Não... As minhas aulas são muito caretas... Eu me dedico, eu queria até responder que sim [que já fiquei com mulher], mas não rolou".

Ela também contou que prefere sexo a dois e que nunca fez suruba, mas não descarta a possibilidade. "Quem sabe", deixou em aberto.

Alessandra Negrini pega no peito de Tatá Werneck durante 'Lady Night' Imagem: Reprodução/Multishow/TV Globo

No Lady Night, Alessandra também comentou o relacionamento que viveu com Marcos Palmeira. "Eu peguei o Marcos Palmeira, namorei. Você não sabia?", contou. Ela recordou que os dois namoraram no final da década de 1990 e que o ator a tratava "como brother". "Ele trata geral como um brother", explicou.

Em outro momento, Negrini e Tatá Wernek simularam uma cena em que a atriz pega nos seios da apresentadora. "Desculpa, como eu fiquei excitada, eu vou ter que sair", disse Tatá.

Alessandra voltou a fazer a cena, tocando nos seios de Werneck novamente, que comemorou. "Eu gostei muito, eu amo meu trabalho".